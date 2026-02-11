Polícia Militar cumpre mandado e prende homem em Faxinal
Homem foi localizado no centro de Faxinal e encaminhado ao Deppen após a prisão
Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite de terça-feira (10), após ser localizado com um mandado de prisão em aberto em Faxinal, no Vale do Ivaí.
Conforme a PM, a situação foi identificada depois de uma checagem nos sistemas de segurança, que apontou uma ordem judicial expedida pela Comarca local.
A partir da informação, a equipe iniciou buscas e encontrou o homem na Rua Anita Garibaldi, na área central do município. Ele foi abordado enquanto estava em via pública.
Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado. O passou por avaliação médica de rotina e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Deppen), onde ficou à disposição do Poder Judiciário.
