Homem pula janela de 3º andar para não pagar programa no PR; veja vídeo

Uma ocorrência inusitada registrada em um condomínio de Maringá no Paraná, mobilizou moradores e repercutiu nas redes sociais neste fim de semana. Um homem deixou um apartamento no terceiro andar pela janela após um desentendimento na noite de domingo (08). (Vídeo abaixo)

De acordo com as informações, ele teria contratado um programa, mas, no momento de efetuar o pagamento, afirmou não ter o valor combinado. A situação gerou discussão e gritos dentro do imóvel, chamando a atenção de vizinhos.

Imagens que circulam nas redes mostram o instante em que o homem salta pela janela. Durante a queda, ele atinge um aparelho de ar-condicionado e, em seguida, levanta-se e se afasta do local caminhando.

Diante do tumulto, a Polícia Militar foi acionada. Em nota, a corporação informou que a equipe esteve no endereço, mas constatou que não houve crime, tratando-se de um desacordo comercial. As partes foram orientadas e chegaram a um entendimento no próprio local, conforme registro em boletim de ocorrência.

Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. O caso foi formalizado apenas para fins administrativos.

Informações: GMC Online

