Polícia identifica autor de homicídio de festa em Jandaia

Da Redação

Lucas Kaynan foi atendido pelos socorristas, mas acabou morrendo mais tarde, no hospital

A Polícia Civil de Jandaia do Sul já identificou os dois homens que são acusados pelos tiros durante uma festa, na madrugada de domingo (13), em Jandaia do Sul. Segundo o delegado Gustavo de Pinho Alves, o atirador e um outro homem que estava com ele na festa foram identificados já nas primeiras diligências.

continua após publicidade .

Uma testemunha ouvida no inquérito policial relatou que momentos antes dos tiros, os dois homens se aproximaram de um grupo de jovens, perguntando de onde eles eram. Os jovens abordados teriam informado que eram de Mandaguari. Embora não tenha havido uma briga entre os dois grupos, testemunhas relataram que os jovens passaram a trocar “encaradas” durante a festa, até que o homem fez os disparos.

Na ocasião, Lucas Kaynan Cardoso da Silva, de 20 anos, foi baleado no rosto e acabou morrendo no hospital horas depois. Duas mulheres também foram feridas pelos tiros. Uma delas foi atingida no braço direito, a outra na perna esquerda.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul foi acionada durante a madrugada deste domingo (13) para fazer a segurança de médicos e enfermeiros que atendiam a três jovens baleados durante uma festa em uma chácara, tendo em vista tumulto de amigos e familiares das vítimas no local.

OUTROS HOMICÍDIOS

continua após publicidade .

O delegado Gustavo de Pinho Alves informou ainda que a Polícia Civil de Jandaia do Sul também vem investigando outros dois homicídios ocorridos recentemente na cidade. Um homicídio foi registrado no dia 3 de março, próximo a um conhecido ponto de venda de drogas da cidade, na região do Bairro Vila Rica. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada para a BR 369, próximo a linha férrea no Vila Rica, onde estaria um corpo, encontrado por populares. O Samu foi acionado apenas para constatar o óbito. A vítima havia sido baleada no peito. A vítima foi identificada posteriormente como sendo Ailton da Rocha Chagas, de 32 anos.

Segundo a polícia, já há suspeitos do crime e as diligências policiais prosseguem no sentido de obter as comprovações da autoria do crime.

Outro homicídio investigado em inquérito aberto pela Civil de Jandaia do Sul é do idoso morto a pauladas, em casa, no dia 1º. de março, em Marumbi. Um homem, de 77 anos, identificado como João José Pereira, morava sozinho numa casa no centro de Marumbi. Esse crime, ainda sem suspeitos, continua sendo investigado pela Polícia Civil.