Polícia Civil recupera roupas íntimas furtadas e prende dois em Faxinal

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil de Faxinal recuperou, na terça-feira (10), dezenas de peças de roupas íntimas furtadas e deteve dois homens suspeitos de envolvimento com o material.

A ação ocorreu após os investigadores tomarem conhecimento de um registro anterior sobre o furto de produtos da marca Bella Brumayc. A partir das informações, a equipe passou a realizar buscas para localizar a mercadoria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem joga caminhonete contra carro da ex-mulher em Apucarana; criança estava com a mãe no veículo

Durante as diligências, os policiais encontraram os suspeitos em um Renault Sandero. No interior do veículo estavam sete conjuntos e 74 peças avulsas, entre calcinhas, sutiãs e cuecas.

Segundo a polícia, os itens recuperados estão avaliados em aproximadamente R$ 3,5 mil. Os dois homens receberam voz de prisão pelo crime de receptação, que consiste em adquirir ou manter produtos de origem ilícita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eles foram encaminhados para exame de lesões corporais e, na sequência, apresentados à delegacia. Apenas um dos detidos precisou ser algemado, pois apresentava comportamento agitado.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











