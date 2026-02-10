Leia a última edição
Homem joga caminhonete contra carro da ex-mulher em Apucarana; criança estava com a mãe no veículo

Polícia Militar está no local e faz buscas pelo suspeito; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 19:27:37 Editado em 10.02.2026, 23:05:16
Homem joga caminhonete contra carro da ex-mulher em Apucarana; criança estava com a mãe no veículo
Autor Carrou derrubou poste após ser arrastado - Foto: Louan Brasileiro

Um homem é suspeito de tentativa de feminicídio ao jogar, nesta terça-feira (10), uma caminhonete F-250 contra o veículo da ex-mulher em Apucarana (PR), um Audi A1. Um menino de nove anos de idade, filho da mulher, estava dentro do veículo. Eles conseguiram fugir e sofreram ferimentos leves.

A ocorrência foi registrada no final da tarde nas proximidades do Estádio Olímpio Barreto, na saída para Curitiba.

Segundo apuração do TNOnline, a mulher tinha ido buscar o filho na escola quando foi surpreendida pelo ex-marido. O homem usou a caminhonete para empurrar o veículo ocupado por mãe e filho. O carro derrubou um poste.


Homem joga caminhonete contra carro da ex-mulher em Apucarana; criança estava com a mãe no veículo
AutorFoto: Louan Brasileiro

Na sequência, ela conseguiu fugir com a criança. Os dois correram por vários metros até conseguirem encontrar um lugar seguro. O autor da agressão, que estaria armado, fugiu e está sendo procurado pela Polícia Militar (PM). Segundo a vítima, a arma falhou e, por isso, ela conseguiu fugir.

Mãe e filho foram levados pela PM para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A mulher já tinha medida protetiva contra o suspeito da agressão.

