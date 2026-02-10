Câmera registra colisão tripla no centro que deixou motociclista ferido; assista
Acidente ocorreu por volta das 15 horas na Rua Desembargador Clotário Portugal com a Clóvis da Fonseca
Uma câmera de monitoramento registrou uma colisão tripla que deixou um motociclista ferido, na tarde desta terça-feira (10), no centro de Apucarana (PR). O acidente ocorreu por volta das 15 horas na Rua Desembargador Clotário Portugal com a Clóvis da Fonseca.
- LEIA MAIS: Acidente no centro de Apucarana deixa motociclista ferido nesta tarde
Nas imagens é possível ver o momento que o Peugeot, que trafega pela Clovis da Fonseca, colide contra um Ford Pampa e uma moto, que trafegam pela Desembargador Clotário Portugal.
Equipes do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender o motociclista e também a motorista do Peugeot que ficou muito nervosa com a situação.