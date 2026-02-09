Polícia Civil prende em Sarandi suspeito de furtar TV de loja em Jandaia do Sul

A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (9), um homem suspeito de participar do furto de um aparelho de televisão em uma grande rede de lojas de eletrodomésticos, no centro de Jandaia do Sul (PR). A prisão ocorreu no município de Sarandi, após uma rápida operação de busca.

O furto aconteceu ainda no início da tarde desta segunda-feira (09). Assim que foram notificadas, equipes da Delegacia de Jandaia do Sul iniciaram diligências e conseguiram identificar o veículo utilizado pelos criminosos. Eles também conseguiram localizar um dos suspeitos no município de Sarandi.



De acordo com a polícia, o suspeito confessou a participação no crime e indicou o local onde a televisão estava escondida. O item será devolvido à loja.

O carro utilizado na ação foi apreendido e o homem conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto qualificado. As investigações prosseguem com o objetivo de localizar e responsabilizar os demais envolvidos.