Professora é presa após dar laxante para crianças por se sentir sobrecarregada
As investigações apontaram que a professora administrava laxantes mastigáveis às crianças; entenda os detalhes
Uma professora de uma creche em St. Charles, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, foi presa na última quarta-feira (04), suspeita de administrar laxantes disfarçados de balas às crianças para provocar sintomas e, assim, fazer com que fossem mandadas para casa.
A investigada, Yizel J. Juarez, de 23 anos, afirmou em depoimento que se sentia sobrecarregada no trabalho. Conforme apurado, a creche possui uma política interna que determina o afastamento de alunos que apresentem sinais de doença, impedindo o retorno por pelo menos 24 horas.
O caso veio à tona após a mãe de uma criança de um ano e cinco meses desconfiar de episódios recorrentes de problemas intestinais no filho. Inicialmente, a família acreditava se tratar de uma infecção viral, hipótese descartada após exames médicos. Durante a investigação, a mãe chegou a trocar a fórmula láctea da criança, enquanto profissionais de saúde buscavam identificar a causa dos sintomas.
Com o surgimento de relatos semelhantes por parte de outros responsáveis, a polícia foi acionada e iniciou as apurações. As investigações apontaram que a professora administrava laxantes mastigáveis às crianças.
Yizel foi demitida da creche e presa. Pais de alunos relataram indignação com o caso. Uma das mães afirmou que o filho ainda apresenta constipação, apontada por médicos como possível efeito colateral da suspensão do laxante.
Outro responsável destacou o choque ao descobrir que o ambiente que deveria garantir segurança às crianças estava envolvido em uma situação considerada grave.
O caso segue sob investigação das autoridades locais.
