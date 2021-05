PM registra três acidente de trânsito no domingo em Ivaiporã

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) registrou três acidente de trânsito no município de Ivaiporã no domingo (23). Um motorista acabou preso por embriaguez ao volante.

A primeira ocorrência foi registrada na Rua Jacarezinho, por volta das 14 horas, entre uma camionete Hilux e uma moto Yamaha/Lander XTZ250. Os policiai encontraram a equipe do SAMU dando atendimento ao motociclista. O motorista envolvido no acidente disse que trafegava com a camionete pela Rua jacarezinho no sentido centro bairro, quando ao cruzar a Rua ceara colidiu com a motocicleta. A vítima foi encaminhada ao Instituto de Saúde Bom Jesus.

Por volta das 20 horas, a guarnição atendeu acidente na estrada da Água da Laranjeira envolvente dos Fiat Strada. Foi realizado o teste do etilômetro e um dos motoristas apresentou resultado de 0,65 mg/l. Diante dos fatos o condutor que também não possui carteira de habilitação foi conduzido até o hospital municipal para teste da Covid 19 e posteriormente levado até a 54ª DRP.

Os policiais também atenderam por volta das 23 horas, um homem vítima de atropelamento na Rua Prudentópolis que havia sido encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal. Em contado com a vítima, ele relatou que estava inda para a casa dele, quando uma moto sem farol e sem placa o atropelou. Disse ainda que quando estava ao solo o motoqueiro ainda tentou lhe agredir, porém foi impedido por populares. Foi realizado patrulhamento pelas imediações do local do acidente, porém, sem êxito.