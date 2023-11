PM prende pai e filho suspeitos na morte de Agente da Defesa Civil

Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Militar (PM) de Manoel Ribas, em ação conjunta com o setor de inteligência da PM de Ivaiporã, efetuou a prisão dos suspeitos de homicídio do agente Sidinei Kulkamp. da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Comunitário de Manoel Ribas, na região central do Paraná. O crime ocorreu em março de 2013.

Conforme informações do sargento Toni de Manoel Ribas, a prisão dos suspeitos, pai e filho, foi resultado de uma operação coordenada entre o 3⁰ Pelotão da Polícia Militar de Manoel Ribas e o setor de inteligência da PM de Ivaiporã. A ação teve início após a obtenção de informações sobre mandados de prisão em aberto contra os acusados.

“Constatamos que o pai estava em Manoel Ribas e o filho em Ivaiporã. Entramos em contato com a equipe de inteligência de Ivaiporã, e eles conseguiram fazer a prisão lá. Já nós aqui em Manoel Ribas contamos com o apoio do drone, onde sobrevoamos e encontramos o outro indivíduo, na rua Barão do Rio Branco no bairro Santa Rita, no local de trabalho do pai”, explicou o sargento.

O crime ocorreu quando a vítima, então com 27 anos, caminhava pela rua Marechal Deodoro da Fonseca, na madrugada do dia 8 de março de 2013, em Manoel Ribas. Ele foi morto com dois tiros na cabeça disparados pelo motorista de uma caminhonete.

O atirador disparou cinco vezes contra o bombeiro, acertando dois tiros na cabeça de Kukamp, que morreu no local. Um terceiro projétil atingiu o braço do amigo, que foi hospitalizado.

As informações levantadas inicialmente davam conta de que a vítima teria se desentendido com um filho do acusado de homicídio, e o pai resolveu tirar satisfação com o bombeiro.

* Com informações NH Notícias