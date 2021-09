PM prende homem que furtou Santuário Santa Rita de Cássia

Da Redação

O autor foi preso na tarde de quinta-feira

APolícia Militar (PM) de Lunardelli prendeu por volta das 17 horas de quinta-feira (23), o homem que durante a madrugada arrombou e furtou o Santuário Santa Rita de Cássia.

Ao tomar conhecimento do furto qualificado, os policiais receberam imagens das câmeras de monitoramento, possibilitando identificar o autor, este conhecido no meio policial por prática de furto no município.

Com informações de populares os policiais localizaram e prenderam o suspeito que se encontrava escondido em uma mata nas proximidades da residência dele.

Indagado sobre o furto, ele confessou o crime, bem como disse que cerca de cinco quilos de carne levado do santuário entregou para uma mulher que também é usuária de droga e mora em frente à sua casa. Sendo que ela levou a carne para um traficante de drogas, que teria repassado sete pedras de crack totalizando R$70,00.

Diante do fragrante foi dado voz de prisão para o autor dos furtos que foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para ser autuado em flagrante.