PM atende caso de desacato e perturbação no Hospital de Jardim Alegre

Da Redação

Imagem ilusdtrativa

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada desta segunda-feira (10) para o Hospital Municipal de Jardim Alegre em atendimento a uma situação de ameaça.

No local os policiais conversaram com a médica plantonista. Ela relatou que a 00h20 deu entrada no hospital um homem com sintomas de gripe e na triagem foi classificado como atendimento "não urgente".

Ele foi orientado pela enfermeira que poderia está procurando o posto de saúde pela manhã, pois a demanda de serviço estava muito alta, e talvez poderia demorar um pouco o atendimento.

O homem então teria começado a gritar dentro do hospital, e quando a médica o chamou para o atendimento, ele entrou no consultório gravando e dizendo que colocaria na rede social.

A solicitante pediu para que o mesmo não gravasse seu serviço, e ele disse que "estava pagando o salário dela" e ficou gritando dentro hospital dizendo que conhecia pessoas influentes, desrespeitando a médica.

A médica foi orientada quanto ao seu direito de representação e confeccionado o presente B.O.U.

