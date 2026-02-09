PM apreende três veículos e prende um motorista por embriaguez em Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) recolheu três veículos e prendeu um motorista por embriaguez ao volante na noite de domingo (8), em Ivaiporã no Vale do Ivaí. As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da área central.

Na Avenida Paraná, policiais localizaram um Chevrolet Cobalt após denúncias de manobras perigosas, conhecidas como “cavalo de pau”.

Durante a abordagem, a equipe constatou que uma criança estava em pé no banco dianteiro. Além disso, os pneus traseiros estavam desgastados, com o limite de segurança comprometido.

Diante das irregularidades, o carro foi removido ao pátio. O motorista recebeu as notificações e foi liberado no local.

Em outra situação, na Rua Ponta Grossa, um VW Jetta foi abordado por emitir barulho excessivo.

Segundo a PM, o veículo estava sem o escapamento original, com descarga livre. Apesar da CNH regular, o automóvel foi guinchado e levado ao pátio.

Já na Avenida Souza Naves, equipes atenderam várias denúncias sobre um GM Corsa que trafegava em alta velocidade e fazia manobras bruscas.

Após buscas, o carro foi encontrado no centro. O condutor apresentava sinais de ingestão de álcool, como odor etílico, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante dos sinais, os policiais registraram o termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

O motorista foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes. O veículo também foi recolhido.