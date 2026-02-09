Revólver é apreendido após denúncia de violência doméstica em Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um revólver calibre 32 foi apreendido pela Polícia Militar (PM) após uma denúncia de violência doméstica no Jardim Paraná, em Ivaiporã (PR). O registro foi feito na tarde de domingo (8).

A ocorrência foi comunicada pela filha da vítima. Ela relatou que a mãe vinha sofrendo ameaças do companheiro e que, na noite de sexta-feira (6), ele teria usado uma arma de fogo para intimidá-la.

Segundo o relato, as ameaças eram constantes. A mulher não contava a situação à família por medo, já que o suspeito a ameaçava de morte.

Durante o atendimento, a filha levou os policiais até o local onde a arma estava guardada. O revólver foi encontrado dentro de uma caixa, em um quarto da residência, sobre a cama.

A arma estava sem munições. O objeto foi apreendido e encaminhado à Polícia Judiciária.

A mulher recebeu orientações sobre os procedimentos para solicitar medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

