PM apreende caixa de som após denúncia por perturbação do sossego

No sábado (8), por volta das 13h50, a Polícia Militar (PM) fez a apreensão de uma caixa de som na Vila Nova Porã, em Ivaiporã, após denúncia de perturbação do sossego.

Segundo consta no boletim de ocorrência, no endereço indicado pela solicitante os policiais perceberam que o som estava ligado em volume excessivo. Inclusive, era ouvido quadras antes do endereço da ocorrência.

Uma mulher se apresentou como responsável pela casa. A equipe então solicitou os documentos e a deixou ciente da situação, onde ela seria conduzida para termo circunstanciado, bem como a caixa de som seria apreendida.

A vítima, que é vizinha da residência relatou aos policiais que a situação de som alto é recorrente. Disse ainda que teria tentado dialogar para que o som fosse pelo menos diminuído, porém em vez disso o volume foi aumentado.

A solicitante disse ainda, que inclusive foi mal tratada, juntamente com seu marido, pela vizinha e seu filho mais velho.

Em contato com a responsável pela residência, ela relatou aos policiais "estou dentro da minha casa, faço o que eu quiser, não são 22 horas eu sei dos meus direitos".

Diante dos fatos a mulher foi conduzida para termo circunstanciado na sede da 6ª CIPM e a caixa de som recolhida.

Som alto na Rua Volta Redonda

Por volta das 21h30, a equipe policial foi novamente acionada para ocorrência de perturbação de sossego, desta vez na Rua Volta Redonda.

No local, foi conversado com o proprietário da residência, que disse estar tendo uma festa de aniversário de um idoso de 80 anos, porém, já não havia mais som, ou barulho alto.

Também não compareceu ao local o solicitante para representar. Tendo em vista a situação, foi orientado o proprietário e confeccionado o boletim.

