PCPR divulga fotos de suspeitos de homicídio em Ivaiporã

Da Redação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou a foto de dois homens, de 18 e 24 anos, suspeitos do homicídio de Bruno Rodrigues dos Santos Batista, de 27, ocorrido no dia 1 de abril, em Ivaiporã, região Norte do Estado.

continua após publicidade .

O crime foi motivado por uma briga entre os três, em um posto da cidade, após Batista tropeçar no pé de um dos autores. Testemunhas separaram os envolvidos, porém quando a vítima virou as costas, foi atingida por pedras, chutes e socos.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização dos foragidos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através dos telefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia ou (42) 3472-1181, diretamente à equipe de investigação.

continua após publicidade .

fonte: Ivan Carlos Maldonado





fonte: PCPR