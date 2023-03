Órgãos da terceira vítima de acidente em Jandaia serão doados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Isabel deixa o esposo e uma filha

O corpo da cozinheira da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Isabel Aparecida Gimenes Figueiredo, 55 anos, será velado neste sábado (11), na Capela Mortuária de Jandaia do Sul, norte do Paraná. A funcionária está entre as três vítimas fatais do trágico acidente entre um trem e um ônibus escolar, registrado na quinta-feira (9).

continua após publicidade .

Conforme informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o sepultamento está marcado para às 10h30 deste domingo (12), no Cemitério de Jandaia do Sul.

- LEIA MAIS: Tragédia em Jandaia: 15 vítimas continuam internadas em hospitais

continua após publicidade .

O Departamento de Saúde do município informou que os órgãos da vítima serão doados. A informação foi confirmada pelo secretário da pasta, Marco Aurélio, ao TnOnline.

Isabel estava internada no Hospital da Providência, de Apucarana. Segundo informações da Secretaria de Saúde de Jandaia do Sul, o óbito foi confirmado sexta-feira (10) à noite. Amigos lamentam a morte de Isabel nas redes sociais. Ela deixa esposo e uma filha.

Além dela, outras duas meninas que estudavam na Apae também morreram no trágico acidente. as primas Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, 15, foram sepultadas no final da tarde desta sexta-feira (11), no Cemitério Novo, em Jandaia do Sul.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Cozinheira da Apae é a 3ª vítima fatal de acidente em Jandaia do Sul

Conforme relatório do Departamento Municipal de Saúde de Jandaia do Sou, ainda há 15 vítimas do acidente internadas em hospitais de Apucarana, Arapongas, Londrina, Maringá e Sarandi. Até a manha deste sábado (11), sete estavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) das unidades. Ainda segundo o departamento, dez pessoas tiveram alta hospitalar.

ACIDENTE

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 29 pessoas, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista. O ônibus foi arrastado cerca de 30 metros do local após a batida. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o trem atinge o ônibus da Apae. Clique aqui e saiba mais.

O motorista do ônibus foi ouvido e liberado pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (9). Ele relatou que o mato alto atrapalhou sua visão e não escutou a buzina do trem. Contudo, em nota, a concessionária Rumo afirmou que o maquinista acionou a buzina antes da colisão. Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde o dia 23/01/2023. O TNonline esteve no local do acidente. Leia a matéria na íntegra.

Siga o TNOnline no Google News