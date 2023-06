Operação prende 4 suspeitos e apreende 10 kg de droga na região

As viaturas, inclusive da Polícia Militar (PM) se dirigiram para a zona rural do município

Operação teve inicio na no início da manhã desta terça-feira

Uma operação conjunta da Polícia Civil (PC) e da Polícia Militar (PM) contra o tráfico de drogas, que contou com a participação de mais de 40 policiais, resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de 10 kg de entorpecentes, além diversos pés de maconha gourmet, nesta terça-feira (13), em Rosário do Ivaí e Rio Branco do Ivaí.

A operação visava desarticular um grupo criminoso que vinha promovendo o tráfico de drogas na região. A ação teve inicio às 5h e se encerrou às 19h30. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos dois municípios.

O trabalho foi fruto da integração entre os setores de inteligência da PCPR e PMPR e a participação da comunidade com denúncias.

