Mulheres são presas na região aplicando golpe da falsa rifa

Elas foram abordadas no distrito de Santa Luzia da Alvorada

Duas mulheres foram presas em São João do Ivaí no centro norte do Paraná na tarde de quarta-feira (2), por aplicarem golpes em moradores da região. Segundo a polícia, elas vendiam rifas, supostamente para o tratamento de saúde de outras pessoas.

Por volta das 12h45, a Polícia Militar foi informada anonimamente que duas mulheres estariam na cidade de Godoy Moreira vendendo rifas, sendo que hora diziam que era para uma pessoa com câncer, hora falavam que era para tratamento de uma pessoa com machucado no olho.

Também foi informado que as suspeitas estavam em um Jeep Renegade branco.

De posse das informações, a equipe de São João do Ivaí se deslocou para a cidade vizinha e encontrou o carro com as duas suspeitas no distrito de Santa Luzia da Alvorada próximo da praça central.

Realizada a abordagem foi localizado na bolsa da condutora um talão de rifas com 22 números vendidos por R$ 15,00 cada e ainda R$ 387,35. Indagadas sobre o motivo da venda das rifas, elas acabaram se contradizendo. O veículo também apresentava pendências administrativas.

Diante dos fatos, elas foram conduzidas ao destacamento policial, para maiores esclarecimentos, bem como, para que fosse ofertado a possibilidade de que a condutora pagasse o débito de licenciamento.

No destacamento novamente indagadas não conseguiram explicar quem seria o beneficiado da suposta rifa, e acabaram caindo no choro e confessando que se tratava de um golpe.

Relataram ainda que o estelionato teria sido ideia da motorista que convenceu sua amiga.

As mulheres foram presas em flagrante e levadas junto com o dinheiro e as rifas à delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

