Mulheres são ameaçadas e pedem ajuda da PM em Rosário do Ivaí

A PM foi acionada por populares

Compareceram ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Rosário do Ivaí na tarde terça-feira (25), duas mulheres que disseram serem ameaçadas por parte do padrasto do ex-amásio de uma delas, e segundo as denunciantes as ameaças são constantes e vem aumentando.

Elas relataram que por causa das ameaças a família teve que se mudar por segurança, mas mesmo assim, as ameaças continuam por parte do padrasto do ex-amásio.

Ainda segundo a solicitante, o motivo pelo qual demorou para pedir socorro era por ser refém da situação dentro da casa dos familiares do ex-amásio, uma vez que até tomaram o celular para que ela não tivesse contato com sua família e nem reclamasse para os outros.

Ambas se mostraram bastante assustadas, já que o agressor teria dito que estava seguindo os passos da família delas e que viria com um carro cheio de elementos para tentar contra a vida da família, e teria afirmado que não sossegaria enquanto não pôr em prática a ideia.

A equipe da PM em atenção às vítimas orientou ambas e passou a fazer um patrulhamento na região onde mora a família ameaçada. Também foi confeccionado o BOU que será encaminhado a Polícia Civil para as medidas cabíveis ao caso.

