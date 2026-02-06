Mulher procura polícia após ser alvo de injúria e difamação

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher procurou o DPM de Borrazópolis, na manhã de quinta-feira (5), para relatar ter sido vítima de injúria, difamação e ameaça. Segundo ela, as agressões partiram de uma pessoa ligada a seu ex-relacionamento.

A vítima contou que teve um breve envolvimento com o ex-marido de outra mulher. Após descobrir o caso, a suspeita começou a enviar ameaças, inclusive afirmando que poderia causar-lhe mal físico.

Além disso, a agressora tria publicado nas redes sociais uma imagem da vítima com o ex-marido, insinuando que ela teria sido amante enquanto ele ainda era casado. A publicação também continha xingamentos direcionados à vítima.

O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Delegacia Regional de Faxinal.

