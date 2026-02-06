Leia a última edição
BORRAZÓPOLIS

Mulher procura polícia após ser alvo de injúria e difamação

Vítima relata injúrias e ameaças após relacionamento com ex-marido de outra mulher

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 13:40:12 Editado em 06.02.2026, 13:40:07
Mulher procura polícia após ser alvo de injúria e difamação
Boletim de ocorrência foi registrado diretamento no destacamento da PM

Uma mulher procurou o DPM de Borrazópolis, na manhã de quinta-feira (5), para relatar ter sido vítima de injúria, difamação e ameaça. Segundo ela, as agressões partiram de uma pessoa ligada a seu ex-relacionamento.

A vítima contou que teve um breve envolvimento com o ex-marido de outra mulher. Após descobrir o caso, a suspeita começou a enviar ameaças, inclusive afirmando que poderia causar-lhe mal físico.

LEIA MAIS: Ugoow conhece projetos da incubadora Agrotech em Ivaiporã

Além disso, a agressora tria publicado nas redes sociais uma imagem da vítima com o ex-marido, insinuando que ela teria sido amante enquanto ele ainda era casado. A publicação também continha xingamentos direcionados à vítima.

O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Delegacia Regional de Faxinal.

