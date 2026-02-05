Mulher é autuada após confusão com Conselho Tutelar em Califórnia
Polícia Militar deu apoio ao Conselho Tutelar; criança foi retirada do local por familiar
Uma mulher de 28 anos foi autuada em Termo Circunstanciado na noite de terça-feira (4), em Califórnia (PR), após desacatar e ameaçar conselheiras tutelares.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 18h47 em uma conveniência no centro da cidade. O Conselho Tutelar acionou a polícia e relatou que a mulher estava embriagada e acompanhada do filho em um ambiente considerado de risco.
No local, as conselheiras informaram que tentaram orientar a mãe, mas ela se recusou a colaborar, afirmou que não retiraria a criança do estabelecimento e passou a gritar com as agentes.
Ainda conforme o Conselho Tutelar, a mulher fez ameaças às conselheiras durante o atendimento. Antes da chegada da PM, um irmão dela foi chamado e retirou a criança do local.
As conselheiras optaram por representar contra a mulher, e o Termo Circunstanciado foi lavrado no local. O atendente da conveniência foi orientado e afirmou à PM que não vendeu bebida alcoólica à mulher, apenas cigarro.
