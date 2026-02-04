Morre o ex-deputado federal do Paraná Odílio Balbinotti aos 84 anos

Morreu na noite desta quarta-feira (04), em Rondonópolis (MT), o agropecuarista e ex-deputado federal Odílio Balbinotti, aos 84 anos. Ele sofria da doença de Alzheimer há alguns anos e seu estado de saúde agravou-se recentemente, com início de falência múltipla de órgãos, sendo tratado em sua residência.

Gaúcho de Gaurama, Balbinotti iniciou a vida pública em Barbosa Ferraz (PR), onde foi vereador, presidente da Câmara e prefeito por dois mandatos. Em 1992, transferiu seu domicílio eleitoral para Maringá e, no mesmo ano, concorreu à prefeitura da cidade pelo PDC, ficando em segundo lugar em uma disputa com oito candidatos – ficou conhecido pela campanha popular, com shows nos bairros e pelo apelido “Pé Vermelho”.



Eleito deputado federal pela primeira vez em 1994, pelo PDT, Balbinotti cumpriu mandatos sucessivos até 2015, filiando-se posteriormente a PSDB, PTB e MDB. Atuou principalmente na Comissão de Agricultura, onde foi vice-presidente, e viabilizou recursos para diversas obras no Paraná. Em 2007, foi cotado para o Ministério da Agricultura no governo Lula, mas desistiu após o caso ganhar notoriedade na mídia devido a suspeitas sobre um empréstimo agrícola – investigação da qual foi posteriormente absolvido.

Fora da política, foi proprietário das Sementes Adriana, empresa que deu origem à Atto Sementes, hoje líder nacional em sementes de soba e milheto, atualmente comandada por seu filho. Também atuou no setor de comunicação, com emissoras de rádio no interior do Paraná.

Balbinotti era cidadão honorário de Maringá e Paranavaí, entre outras cidades. Nos últimos anos, residia em Mato Grosso devido a tratos de saúde.

O velório será realizado a partir das 6h30 desta quinta-feira (05) no Cemitério da Vila Aurora, em Rondonópolis (MT), com sepultamento previsto para as 16h.