Mulher é agredida com pedaço de pau e companheiro é preso em Faxinal
Vítima ficou ferida na cabeça e solicitou medida protetiva
Uma mulher foi agredida com um pedaço de madeira na manhã de sábado (7) no centro de Faxinal, norte do Paraná. O suspeito, seu convivente, foi preso pela Polícia Militar (PM).
Segundo a PM, o casal consumia bebida alcoólica no quintal da residência quando o homem se irritou após ter o pedido de relação sexual negado e atingiu a vítima na cabeça.
A mulher apresentava sangramento e lesão no couro cabeludo,, O suspeito afirmou ter sido agredido e apresentava lesões no tórax. Ambos apresentavam sinais de embriaguez.
Durante a abordagem, o homem ficou alterado e precisou ser algemado. Eles foram levados ao Hospital Municipal Juarez Barreto. Depois, o caso seguiu para a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil.
A vítima disse que não quer manter o relacionamento e solicitou medidas protetivas de urgência.
