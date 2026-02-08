Leia a última edição
Vale do Ivaí

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida com pedaço de pau e companheiro é preso em Faxinal

Vítima ficou ferida na cabeça e solicitou medida protetiva

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 08:23:42 Editado em 08.02.2026, 08:23:38
Mulher é agredida com pedaço de pau e companheiro é preso em Faxinal
Autor Suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM). - Foto: TN Online/Arquivo

Uma mulher foi agredida com um pedaço de madeira na manhã de sábado (7) no centro de Faxinal, norte do Paraná. O suspeito, seu convivente, foi preso pela Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, o casal consumia bebida alcoólica no quintal da residência quando o homem se irritou após ter o pedido de relação sexual negado e atingiu a vítima na cabeça.

LEIA MAIS: Homem sofre ferimentos após batida entre moto e carro em Ivaiporã

A mulher apresentava sangramento e lesão no couro cabeludo,, O suspeito afirmou ter sido agredido e apresentava lesões no tórax. Ambos apresentavam sinais de embriaguez.

Durante a abordagem, o homem ficou alterado e precisou ser algemado. Eles foram levados ao Hospital Municipal Juarez Barreto. Depois, o caso seguiu para a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

A vítima disse que não quer manter o relacionamento e solicitou medidas protetivas de urgência.

