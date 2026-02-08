Leia a última edição
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Homem sofre ferimentos após batida entre moto e carro em Ivaiporã

Batida em cruzamento ocorreu no centro; vítima teve lesões leves

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 07:14:54 Editado em 08.02.2026, 07:14:50
Homem sofre ferimentos após batida entre moto e carro em Ivaiporã
Autor Acidente foi em um cruzamento da Avenida Maranhão - Foto: Reprodução/Ilustração

Um homem de 36 anos sofreu ferimentos leves em um acidente de trânsito na manhã de sábado (7), na Avenida Maranhão, no centro de Ivaiporã.

Segundo a Polícia Militar (PM), ele conduzia uma Honda CG 150 Titan ESD vermelha quando um Hyundai i30 entrou no cruzamento e atingiu a motocicleta, após avançar a preferencial.

LEIA MAIS: Ambulância do Samu se envolve em acidente no centro de Apucarana

De acordo com o relato da vítima, o carro era dirigido por uma mulher. Ela parou para verificar a situação, mas deixou o local antes da chegada da polícia, já que o motociclista estava consciente e sem lesões graves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o homem ao hospital. Ele apresentava escoriações pelo corpo e inchaço no punho da mão esquerda.

A motocicleta estava sem irregularidades e foi encontrada em pé e estacionada. A PM registrou o boletim de ocorrência e fez os procedimentos de praxe.

acidente de transito boletim de ocorrência FERIMENTOS LEVES ivaipora motocicleta POLICIA MILITAR
