Homem sofre ferimentos após batida entre moto e carro em Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um homem de 36 anos sofreu ferimentos leves em um acidente de trânsito na manhã de sábado (7), na Avenida Maranhão, no centro de Ivaiporã.

Segundo a Polícia Militar (PM), ele conduzia uma Honda CG 150 Titan ESD vermelha quando um Hyundai i30 entrou no cruzamento e atingiu a motocicleta, após avançar a preferencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Ambulância do Samu se envolve em acidente no centro de Apucarana

De acordo com o relato da vítima, o carro era dirigido por uma mulher. Ela parou para verificar a situação, mas deixou o local antes da chegada da polícia, já que o motociclista estava consciente e sem lesões graves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o homem ao hospital. Ele apresentava escoriações pelo corpo e inchaço no punho da mão esquerda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A motocicleta estava sem irregularidades e foi encontrada em pé e estacionada. A PM registrou o boletim de ocorrência e fez os procedimentos de praxe.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











