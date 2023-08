Motociclista é arremessado e moto arrastada por 400 metros na BR-376

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (2), entre os municípios de Jandaia do Sul e Mandaguari, no Vale do Ivaí. Um motociclista foi arremessado para fora da BR-376 e teve sua moto arrastada por aproximadamente 400 metros.

De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 23 horas, quando foi registrada uma colisão traseira entre um veículo e a motocicleta. O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado para fora da pista. A moto foi arrastada.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Mandaguari e pelos agentes da Defesa Civil de Jandaia do Sul. O homem não sofreu ferimentos graves. O condutor do carro que causou o acidente, no entanto, fugiu do local sem prestar socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local do acidente e confeccionou o boletim de ocorrência.

