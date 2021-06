Morre jovem vítima de acidente de moto na região

Continua após publicidade

O jovem Carlos Henrique Esteves Domingos de 26 anos, morador de Jandaia do Sul, morreu no Hospital da Providência em Apucarana, no início da noite deste sábado (05), depois de um grave acidente na BR 376, no trevo de Cambira.

O motociclista foi atendido por uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e inconsciente. De acordo com os socorristas, o jovem teve um TCE grave, traumas em tórax e fraturas em membros inferiores. Foi realizado todo o atendimento necessário para reverter o quadro e ele foi entregue com vida ao hospital, mas infelizmente, devido a gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu.

O acidente

Um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde deste sábado (5), na BR-376 no trevo de acesso a cidade de Cambira. O motociclista foi socorrido por uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado inconsciente para o Hospital da Providência, em Apucarana.

Segundo testemunhas, o veículo estaria fazendo uma conversão irregular, quando aconteceu o acidente. Com a força da pancada a moto ficou presa na roda traseira do carro.

Câmeras de segurança flagraram o acidente. No vídeo é possível ver o motorista do carro tentando fazer uma conversão irregular e o motociclista voando por cima do veículo após o impacto.