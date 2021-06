Vídeo flagra batida entre carro e moto na BR 376; Veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Câmeras de segurança flagraram um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde deste sábado (5), na BR-376 no trevo de acesso a cidade de Cambira. Com a força da pancada a moto ficou presa na roda traseira do carro.

No vídeo é possível ver o motorista do carro tentando fazer uma conversão irregular e o motociclista voando por cima do veículo após o impacto.

O motociclista foi socorrido por uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado inconsciente para o Hospital da Providência, em Apucarana.

Assista:

