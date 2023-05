Morador de Faxinal é assassinado a tiros em Tamarana

Da Redação

Vanderson foi morto no centro de Tamarana

A Polícia Civil investiga o assassinado de um morador de Faxinal, no Vale do Ivaí, norte do Paraná. Vanderson Fedrigo, popularmente conhecido como Vadinho, foi morto a tiros na sexta-feira (12), no centro de Tamarana, também no interior do Estado.

Informações preliminares dão conta de que testemunhas relataram que o autor dos tiros chegou ao local em um carro na cor branca e atirou contra a vítima e fugiu. O modelo do veículo, entretanto, não foi informado.

Pelo menos três tiros atingiram Vanderson que morreu no local. Ele trabalhava como pintor e teria sido morto após o expediente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina que deve confirmar, após exame de necropsia, quantos disparos de fato acertaram a vítima. A motivação do crime também é apurada pela Polícia Civil que busca identificar a autoria.

As informações são do Blog do Berimbau.

