Mergulhadores encontram mais 2 corpos no Rio Ivaí

A esposa e a filha seguem desaparecidas

O corpo de Bombeiros de Ivaiporã informou às 15h27, que mergulhadores encontraram o terceiro corpo no Rio Ivaí, que estava a três metros de profundidade.

Conforme os Bombeiros, trata-se de Alberony Menegassi de Souza, de 41 anos, ele morava no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

Já às 15h47, os Bombeiros informaram que o corpo de uma criança de três anos também foi encontrado. Heloísa Menegassi, de 3 anos, é filha de Albertony. A esposa e mãe da menina, Patrícia Miranda de 33 anos ainda não localizada.

Os bombeiros também procuram por um garoto de 8 anos, filho de Adalberto Fernandes e irmão da pequena Sofia, que já foram retirados do rio.

O acidente aconteceu no último domingo (18), um barco virou na região do Salto Takaki, que fica no município de São João do Ivaí, noroeste do Paraná.

A Patrulha Ambiental do Porto Ubá, uma equipe da Marinha e os Bombeiros de Ivaiporã, com apoio aéreo, seguem tentando encontrar as pessoas desaparecidas. A embarcação estava com 9 pessoas no momento do naufrágio.

Das vítimas, três já foram localizadas com vida. Mas, agentes ainda atuam na região para buscar os outros desaparecidos.

Um dos sobreviventes, Marcelo Carvalho, contou como tudo aconteceu e como ela, a esposa e o filho se salvaram.