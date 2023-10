Menor fere homem com arma branca em Rosário do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Na noite de segunda-feira (9), uma ocorrência de lesão corporal foi registrada pela Polícia Militar (PM) na cidade de Rosário do Ivaí. Um homem, que não teve a sua identidade revelada, foi ferido por uma arma branca. A vítima foi atendida pela equipe médica e encontra-se fora de perigo, tendo apenas um ferimento superficial.

Conforme informações da Polícia Militar, por volta das 22 horas, a guarnição recebeu um chamado via Copom para se dirigir à Santa Casa de Rosário do Ivaí, onde o homem ferido procurou atendimento médico.

Ao chegar ao hospital, os policiais foram informados que o caso ocorreu na estrada principal da cidade.

Foram ainda informados pela equipe de atendimento médico, que a vítima teve uma pequena escoriação no tórax, indicando que foi agredida por uma arma branca. No entanto, a vítima que apresentava sinais de embriaguez não conseguiu identificar o objeto exato que o atingiu.

A vítima relatou aos policiais militares apenas que o agressor era um conhecido seu, um menor de idade.

Uma mulher, irmã do agressor, que estava no hospital acompanhando a vítima disse aos policiais que o irmão chegou até ela informando que esfaqueou uma pessoa e em seguida se evadiu. Ela disse que apenas viu o sangue no local, ficou desesperada e providenciou socorro médico à vítima.

