Menino vítima de acidente será sepultado neste sábado em Jandaia

João Lucas ficou quase duas semanas internado após sofrer acidente

O corpo do menino João Lucas dos Santos Silva, de 8 anos, uma das vítimas fatais do acidente entre um ônibus e trem registrado no começo do mês em Jandaia do Sul, no norte do Paraná, será velado no Auditório Municipal. De acordo com informações do Departamento de Saúde, o velório começará às 7 horas deste sábado (25) e o sepultamento está marcado para às 17 horas do mesmo dia no Cemitério Municipal.

João era aluno da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e era um dos 29 passageiros do ônibus escolar que se envolveu em um trágico acidente com um trem em 9 de março. Ele estava entre as vítimas ejetadas para fora do ônibus durante a colisão.

O menino sofreu diversas fraturas e um trauma grave na cabeça e ficou quase duas semanas internado no Hospital Metropolitano de Sarandi. Na noite da última quarta-feira (22) médicos confirmaram a morte encefálica e avisaram a família. De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, a família autorizou a doação de órgãos.

Uma corrente de oração em prol da recuperação do garoto mobilizou as redes sociais e pessoas solidárias à mãe realizaram uma vaquinha para ajudar nas despesas da família. A mãe do menino chegou a compartilhar um áudio em um grupo de WhatsApp, falando o quanto o filho lutou para sobreviver, que o garoto foi um grande guerreiro, mas não resistiu.

ACIDENTE

Duas meninas morreram no local do acidente, as primas Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, 15 anos. Um dia depois, a cozinheira da Apae Isabel Aparecida Gimenes Figueiredo, 55 anos, faleceu no hospital da Providência em Apucarana.

Uma aluna, Maria de Lourdes Henrique, de 56 anos, que sobreviveu ao acidente, faleceu dias depois na casa da família. Após o acidente ela foi internada no Hospital Norte do Paraná (Honpar) em Arapongas, e recebeu alta. Entretanto, veio a falecer dias depois em decorrência de uma embolia pulmonar, trombose venosa profunda e acidente de embolia. A família acusa negligência médica.

O motorista que dirigia o ônibus no dia do acidente saiu ileso. À Polícia Civil ele alegou que não viu o trem se aproximar por conta do mato alto que atrapalhou sua visão e que não escusou a buzina de alerta da composição férrea. O motorista dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde janeiro. O ônibus também estava com a licença vencida.

VÍTIMAS INTERNADAS

No dia do acidente, 26 pessoas foram encaminhadas a hospitais da região. Conforme o Departamento Municipal de Saúde, ainda restam duas vítimas internadas: uma menina de seis anos de idade que está no Hospital Universitário de Londrina e uma mulher de 35 anos que está no Hospital da Providência em Apucarana. Ambas as pacientes estão na enfermaria.





