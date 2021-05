Mais 17 casos de Covid-19 confirmados em Ivaiporã

Continua após publicidade

Nesta sexta-feira (07), o Departamento de Saúde de Ivaiporã recebeu mais 17 resultados positivos de coronavírus (Covid-19).

Foram confirmados 13 exames PCR pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e quatro por testes rápidos e PCR de laboratório particular.

São 115 casos ativos de Covid-19 no município com 16 positivados internados e 35 pessoas com suspeita da doença aguardando resultado de exames do Lacen.

Com mais esses diagnósticos positivos Ivaiporã soma 2603 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, 2430 recuperados e 58 mortes.

Foto por Assessoria PMI