Mãe e filha morrem em Califórnia com suspeita de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Califórnia informou nesta segunda-feira (31), que mãe e filha morreram no município com suspeita da Covid-19. Um exame foi realizado na sexta-feira (29), e as duas estavam em casa, isoladas, esperando o resultado do teste.

A mãe, Dionézia de Souza da Silva de 60 anos teve uma piora no quadro de saúde e passou mal no domingo, vizinhos chamaram os socorristas do município, que rapidamente foram até a casa da família. Ela precisou ser entubada e levada para Apucarana, porém, não resistiu e morreu.

O que chama atenção, é que durante atendimento na casa da família, a filha de Dionézia, Iris da Silva foi encontrada morta na residência. A saúde informou que existem fortes indícios que as duas tenham sido vítimas da Covid-19, que o vírus foi muito agressivo. O município espera as confirmações através dos testes.

A saúde do município ressaltou a importância dos cuidados para evitar a propagação da Covid-19, uso de máscara, distanciamento , higienização e evitar aglomerações. Em Califórnia são 951 casos confirmados de Covid-19, sendo que 878 pessoas estão curadas.

No domingo (30), um pastor do município morreu vítima da doença.