Pastor de Califórnia morre por complicações da Covid-19

O falecimento do pastor Cidinei Tibúrcio Costa de 65 anos, que morava em Califórnia, causou comoção no município e na região. Um cortejo em sua homenagem será realizado.

O pastor é mais uma vítima da Covid-19. Ele testou positivo para a doença no último dia 18, estava tratando na casa dele, porém, no dia 25 precisou ser internado no Hospital da Providência, mas não resistiu às complicações e morreu na tarde de domingo (30).

O cortejo está marcado para começar às 13h, na entrada do município, no sentido Apucarana Califórnia, depois passa em frente da Assembleia de Deus e segue até o Cemitério Municipal.

Cidinei era pastor há mais de 30 anos, e conhecido em todo o Paraná. Ele deixa esposa, um filho, duas filhas, nora, genros, cinco netos, muitos amigos e um grande legado.

Em Califórnia são 951 casos confirmados de Covid-19, sendo que 878 pessoas estão curadas e 21 morreram.