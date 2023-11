Lunardelli promove 11ª Caminhada Internacional da Natureza; saiba mais

Estão abertas as inscrições para a 11ª Caminhada Internacional da Natureza - Circuito Santa Rita De Cássia, que acontece em Lunardelli (PR). O percurso é de 11,1 km e vai percorrer belas paisagens na área rural do município.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Família pede ajuda para tratamento de mulher com lúpus em Arapongas

O evento acontecerá no dia 26 de novembro (domingo), com início às 7 horas com o café da manhã. O percurso promete encantar os participantes com as belas paisagens rurais. Segundo os organizadores, a saída será da sede do Cantinho Agrícola, localizado na estrada para a fazenda Urutágua.



continua após publicidade

As inscrições podem ser realizadas no dia da caminhada ou através do site lunardelli.caminhadas.info/.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones: (43) 3478 -1267, da Emater, e (43) 98425 - 0235, com Vinícius.

Siga o TNOnline no Google News