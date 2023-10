Lunardelli entrega reforma, recape e novas áreas de lazer

O final de semana foi marcado por inaugurações de obras em Lunardelli, no Vale do Ivaí. O prefeito Reinaldo Grola fez a entrega da reforma do Departamento Municipal de Educação, do recape asfáltico da Avenida Duque de Caxias e também inaugurou um novo espaço de lazer para a comunidade: o Parque Urbano Vila Feliz.

Grola destaca que a reforma do Departamento Municipal de Educação era uma obra necessária, pois o prédio é muito antigo e precisava de muitos reparos. Ele acrescenta que a Avenida Duque de Caxias era uma das poucas que ainda não contava com pavimentação asfáltica. A obra foi realizada com recursos devolvidos pela Câmara Municipal de Vereadores. Além do recape, a avenida agora conta com uma ciclovia e pista de caminhada, garantindo um espaço adequado e sinalizado para a prática de esportes.

Outro espaço criado para reforçar o turismo local é o Parque Urbano Vila Feliz. "Este será mais um ponto turístico, um ambiente de convívio familiar e de lazer para os munícipes", comenta o prefeito. O parque foi construído próximo ao conjunto habitacional Odilon Carvalho. O ambiente conta com iluminação de led e esculturas realistas de animais, jardinagem, espaço para caminhada e um belíssimo pórtico de entrada. O objetivo da administração era de transformar um terreno baldio em uma área de lazer para a população, promovendo mais um ambiente aconchegante e familiar no município.

As obras foram inauguradas na última sexta-feira (20).





