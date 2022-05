Ladrão é detido por morador após tentar furtar casa

Da Redação

Moradores de uma casa na Av. Brasil em Faxinal se assustaram, na noite de segunda-feira (16), ao flagrarem um ladrão dentro do imóvel cometendo furtos. O suspeito foi detido pelo dono da casa no momento em que tentava sair levando vários objetos.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e no local foi feito contato com o solicitante. Ele relatou que estava na parte de baixo de sua residência com diversos familiares quando ouviu barulho de vidro quebrando.

Ele subiu imediatamente para ver o que estava acontecendo, quando encontrou um homem, já saindo de sua residência carregando consigo uma trouxa com vários objetos (um secador de cabelo, calçados, bebidas, um rádio, um celular Iphone, e outros utensílios domésticos). O solicitante conseguiu conter o ladrão até a chegada dos policiais.

Em um dos cômodos da residência também foi visualizado pelos policiais, escrito em vermelho uma ameaça com os dizeres "Você vai morrer! Já era”.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão para o autor, ele foi conduzido primeiramente até o Hospital Municipal de Faxinal para realização do exame de lesão corporal e posteriormente entregue na 53ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária