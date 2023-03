Kombi com trabalhadores da roçagem capota na PR-170, em Novo Itacolomi

Da Redação

O acidente ocorreu nessa quarta-feira

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde dessa quarta-feira (8), em Novo Itacolomi, situado no Vale do Ivaí, norte do Paraná. Uma Kombi ocupada por uma equipe de roçagem capotou na PR-170, na saída para Apucarana, próximo ao Centro de Eventos do município.

Segundo as informações publicadas no Blog do Berimbau, o acidente aconteceu após uma das rodas do veículo, que puxava uma carretinha, estourar. Isso fez com que a Volkswagen Kombi tombasse às margens da pista.

Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. As vítimas, que trabalham em uma empresa que presta serviços ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sofreram apenas escoriações.

Os ocupantes do veículo foram encaminhados para uma unidade de saúde de Novo Itacolomi para observação e, logo na sequência, foram liberados.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi chamada para atender a ocorrência.

