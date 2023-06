Jovem que matou o próprio pai em Jandaia é preso pela Polícia Civil

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu na tarde desta quinta-feira (15) o jovem, de 23 anos, que matou o próprio pai, Divino José Gonçalves, 60 anos, a facadas na manhã do último sábado (10), em uma residência na Rua Arthur Manfredinho, no bairro Vila Rica.

Após assassinar o pai, o rapaz deu dois golpes com a faca nele próprio e, com ferimento profundo no abdômen, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Providência, em Apucarana, onde ele ficou internado durante cinco dias.

Funcionários do hospital chamaram a polícia e contaram que o suspeito estava arrancando o soro e querendo fugir. Os investigadores foram ao local e cumpriram o mandado de prisão preventiva.

Ciúmes seria motivo do crime, mas familiares negam

Segundo Polícia Militar, a motivação seria passional por conta de ciúmes envolvendo a esposa do assassino. A vítima e a mulher estariam tendo um caso e teriam sido flagradas pelo autor da facada.

Apesar da suspeita, segundo o delegado Carlos Paravidino, a filha e o genro de Divino negaram que a vítima e a esposa do jovem teriam se relacionado. Ainda de acordo com as investigações, o pai ligou à filha pedindo socorro antes do esfaqueamento.

"Disseram que receberam uma ligação do pai pedindo socorro, foram até a residência, onde o rapaz estava com duas facas na mão. O pai tentou fugir, mas o filho segurou ele com um 'mata-leão' e esfaqueou. Depois deu duas facadas nele mesmo", contou o Paravidino.

