Jovem esfaqueado em Califórnia é levado para o Hospital da Providência

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime aconteceu em Califórnia

Um jovem, que teria aproximadamente 20 anos, precisou ser internado no Hospital da Providência, em Apucarana, após ser esfaqueado em Califórnia. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência na madrugada deste sábado (6).

continua após publicidade .

O ferido contou que estava em uma lanchonete em Califórnia e que um homem, que ele não conhece, se aproximou. Usando uma faca, o suspeito atingiu um golpe na região do abdômen da vítima.

O rapaz correu até o Posto de Saúde do município, recebeu os primeiros atendimentos, mas devido aos ferimentos, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, depois, encaminhado para o Providência.

continua após publicidade .

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso.

- LEIA MAIS: gestante assassinada pelo irmão será velada em Ortigueira

Outro crime:

Polícia Civil prende irmão de gestante assassinada em Apucarana

Uma equipe da Polícia Civil de Apucarana prendeu, no final da tarde desta sexta-feira (5), o irmão da gestante morta por espancamento no Jardim Ponta Grossa. O rapaz de 28 anos admitiu ter sido o autor dos golpes que vitimaram Suelem Aparecida dos Santos Roberto, 25 anos, e afirmou que se defendeu da vítima, que estaria armada com uma faca e teria ameaçado ele e sua família. Ele foi preso em Mandaguari na companhia da esposa e dois filhos. A mulher, que testemunhou os acontecimentos, também foi levada para sede da 17ª SDP em Apucarana, onde deve ser ouvida.

Em depoimento extraoficial, dado à imprensa, o rapaz afirma que deu oito golpes na irmã após uma discussão motivada pelo comportamento da irmã, que teria jogado fora parte do almoço preparado pela sua esposa. Ele afirma que estava de mudança para Apucarana e permaneceu alguns dias na casa onde a irmã reside e foi morta. O imóvel, segundo ele, é da mãe dos dois. "Estava de mudança hoje mesmo, estava arrumando a casa para ir embora", contou. Para ler a reportagem, cliquei aqui.

Siga o TNOnline no Google News