Jovem de Marilândia do Sul se torna árbitro internacional de basquete

O árbitro de basquete de Marilândia do Sul, João Matheus Macedo Varella, de 25 anos, conquistou neste domingo (13) o auge de sua carreira. Ele agora integra o seleto grupo de árbitros da FIBA (Federação Internacional de Basquete).

continua após publicidade

João Matheus começou sua carreira como árbitro com apenas 18 anos. Sempre foi apaixonado por basquete, o marilandense se formou na Federação Paranaense de Basquete e apitou jogos das equipes de base até 2019, quando começou a ascender e apitar jogos maiores.

LEIA MAIS: Basquete de Marilândia do Sul é tri-campeão na regional no Jojup's

continua após publicidade

Com 21 anos, o jovem entrou para o quadro de arbitragem nacional, apitando jogos pela CBB - Confederação Brasileira de Basketball, lá apitou jogos da NBB (Novo Basquete Brasil) e de lá pra cá continuou crescendo. No domingo (13), João Matheus entrou para o quadro de árbitros da FIBA.

João diz que está muito feliz com essa conquista, e que esse é um grande passo na sua carreira: “Estou muito feliz, é um grande objetivo que vinha trabalhando há um tempo, e hoje com muito esforço e dedicação alcancei” ele ainda conta quais são seus objetivos dentro do basquete nesse novo momento: “Ser cada vez mais sólido no cenário nacional, e construir uma carreira internacionalmente”.

Siga o TNOnline no Google News