Pitbull pula 'cercado' e ataca funcionário da Copel no Norte do Paraná

Um funcionário da Copel foi atacado por um cachorro da raça Pitbull, enquanto trabalhava nesta quarta-feira (9), em Marilândia do Sul, no Norte do Paraná. A vítima se defendeu do animal com um guarda-chuva, que ficou completamente destruído.

A Polícia Militar (PMPR) foi acionada por volta das 13h50 para atender o caso. O trabalhador relatou aos policiais que estava fazendo a leitura do relógio de energia de uma residência quando o cão pulou um "cercado" e o atacou.

A casa fica localizada na Rua Sergipe, na área central do município.



O funcionário correu e jogou um guarda-chuva em direção ao Pitbull. Segundo o boletim de ocorrência, o objeto foi destruído pelo animal, que também danificou um espelho que a vítima usa para fazer as leituras.

A proprietária do animal foi contatada e se propôs a arcar com as despesas que o cachorro causou ao homem. A equipe da PMPR fez as orientações necessárias.

