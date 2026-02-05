Leia a última edição
EDUCAÇÃO

Jandaia investe mais de R$ 1 milhão em educação e novos equipamentos de informática

Os aparelhos serão destinados às escolas municipais Olavo Bilac, César Lattes e Gonçalves Dias

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 10:10:43 Editado em 05.02.2026, 10:10:34
Autor Somente neste início de ano, os investimentos na educação municipal já ultrapassam R$ 1 milhão - Foto: Prefeitura de Jandaia do Sul

A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou a entrega de novos equipamentos de informática nesta semana. Os aparelhos serão destinados às escolas municipais Olavo Bilac, César Lattes e Gonçalves Dias, fortalecendo a estrutura tecnológica das unidades e contribuindo diretamente para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

📰 LEIA MAIS: Aulas na rede estadual do Paraná começam nesta quinta-feira (5)

Somente neste início de ano, os investimentos na educação municipal já ultrapassam R$ 1 milhão, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade do ensino. Do total aplicado, R$ 676.275,00 foram destinados à aquisição de materiais didáticos da Sim FTD. Outros R$ 81.074,50 foram investidos na compra de brinquedos pedagógicos, R$ 159.030,00 na aquisição de materiais do programa Educar e Nutrir e R$ 88.559,40 na compra de chromebooks.

Para o prefeito Ditão Pupio, investir em educação é investir no futuro do município. “Estamos trabalhando para oferecer cada vez mais qualidade no ensino, garantindo estrutura, tecnologia e materiais adequados para nossos alunos e professores”, destacou.

A diretora do Departamento de Educação, Cláudia Hashimoto, ressaltou a importância dos investimentos para o desenvolvimento educacional. “Esses recursos fortalecem o trabalho pedagógico nas escolas e contribuem diretamente para melhorar o aprendizado dos nossos estudantes”, afirmou.

Os investimentos ampliam o acesso dos estudantes à tecnologia, modernizam os recursos pedagógicos e fortalecem o desenvolvimento educacional no município.

