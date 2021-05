Jandaia do Sul tem 21 novos casos de Covid-19

Continua após publicidade

O boletim publicado pela prefeitura de Jandaia do Sul desta sexta-feira (07) revela que o município confirmou mais 21 casos de pacientes com a Covid-19. São 9 homens com idades de 01 a 67 anos e 12 mulheres com idades de 11 a 68 anos. Agora, o total de casos confirmados acumulados em Jandaia chega a 2.272.

Internados na enfermaria estão 8 pacientes e 1 na UTI, todos adultos.

Cerca de 2097 pessoas já estão curadas da doença. O número de óbitos até o momento é de 52.

No período de 24 de abril à 07 de maio, foram realizados 211 exames, sendo confirmados 109 novos casos, resultando assim uma taxa de positividade de 51,65%, enquadrando-se no risco alto de contaminação.

Este risco é o resultado da taxa de positividade, composta por casos positivados na quinzena dividido pelo número de testados da quinzena.