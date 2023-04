Jandaia do Sul tem 21 dos 23 ônibus escolares em situação irregular

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cinco pessoas morreram em decorrência do acidente com ônibus da Apae em 9 de março

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) notificou a Prefeitura de Jandaia do Sul, no Norte do Paraná, após flagrar irregularidades na documentação de 21 dos 23 ônibus utilizados no transporte escolar do município. O levantamento integra inquérito civil público aberto pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca para apurar a situação dos veículos.

continua após publicidade .

A apuração foi aberta em 10 de março, um dia após um ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jandaia do Sul colidir contra um trem. O acidente provocou a morte de cinco pessoas, entre alunos e funcionários da instituição. O ônibus acidentado está na lista de veículos irregulares, segundo o MP-PR.

O promotor Vinícius Henrique Bofo, responsável pelo inquérito, explica que os 21 veículos não têm Autorização de Circulação de Veículos Escolares (ACVE), emitida pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). O veículo que transportava as crianças da Apae estava com a documentação vencida desde 16 de setembro de 2019.

continua após publicidade .

“Não podemos afirmar que esses veículos não estejam aptos para rodar. No entanto, a emissão da Autorização de Circulação de Veículos Escolares é obrigatória justamente para confirmar a situação dos veículos. Esse documento precisa ser renovado semestralmente e exige uma inspeção completa para garantir a segurança e demonstrar que não há irregularidades que coloquem as crianças em risco”, explica.

Segundo ele, a situação dos ônibus escolares começou a ser apurada após o acidente, mas são investigações diferentes. O promotor pontua que a colisão é alvo de inquérito policial, que ainda não foi concluído e remetido para análise do MP-PR.

“Nós fizemos o levantamento da situação dos ônibus escolares de todos os municípios da Comarca (Jandaia do Sul, São Pedro do Ivaí, Bom Sucesso, Marumbi e Kaloré). Ainda não recebemos a informação de São Pedro do Ivaí. Nos demais municípios, a maioria dos ônibus está em situação irregular”, afirma.

continua após publicidade .

Ele explica que o MP-PR enviou notificação aos municípios. As prefeituras terão 15 dias para apresentar, ao menos, o comprovante de que solicitou a inspeção dos veículos junto ao Detran-PR. “Se a recomendação não for atendida, nós ingressaremos com as medidas judiciáveis cabíveis, mas acho que isso não será necessário”, assinala.

Vinícius Henrique assinala que os desleixo em relação à documentação e as inspeções dos veículos usados no transporte escolar é um problema comum na maioria dos municípios, principalmente de pequenos porte. No entanto, ele alerta que a falta da autorização de circulação abre possibilidade de falhas, que podem colocar em risco as crianças transportadas.

O TNonline procurou o prefeito interino Dionísio Costa Alves (Podemos), popular Fifa, para comentar o assunto e aguarda uma posição do município.

Siga o TNOnline no Google News