Servidora de Saúde que participou de festa clandestina em Ivaiporã é exonerada - TNOnline

A Prefeitura de Ivaiporã por meio do Departamento Municipal de Saúde emitiu nota nesta segunda-feira (10), informando que a servidora de saúde que participou de uma festa com cerca de 50 pessoas no final de semana, na comunidade de Sabugueiro foi exonerada. A ocorrência foi registrada na madrugada de sábado pela equipe da ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

Segundo a nota, a participação da servidora do Departamento Municipal de Saúde, contraria todas as orientações relacionadas à pandemia, e lamenta o fato ocorrido em nome dos demais profissionais.

“Além disso, a Prefeitura de Ivaiporã informa, por meio desta Nota de Esclarecimento, que, nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, tomou providências quanto à participação da servidora no evento e procedeu com a imediata exoneração”, diz a nota.

A nota assinada pelo diretor do Departamento Municipal de Saúde, Claudeney Martins, alerta ainda que a pandemia do coronavírus (Covid-19) continuará infectando a população enquanto não existir vacina. Por isso, o uso de máscara, lavagem das mãos com sabão, uso de álcool 70 e principalmente o isolamento social são as principais medidas de combater ao coronavírus.