Secretário da infraestrutura e logística anuncia recursos para novo trevo na PR 466 - TNOnline

O prefeito Miguel Roberto do Amaral acompanhado do secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e do deputado estadual Alexandre Curi vistoriaram na quinta-feira (6) as obras no último trecho de pavimentação asfáltica da rodovia municipal Ouro Verde. Na oportunidade, o secretário anunciou liberação de mais recurso no valor aproximado de R$ 1.3 milhão para a construção do trevo que fará a interligação da rodovia municipal a PR 466.

A obra de pavimentação que é executada pela Prefeitura de Ivaiporã e fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER) recebeu até agora investimentos na ordem de R$ 6.2 milhões do Governo do Paraná através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil), mais contrapartida da Prefeitura de quase R$ 600 mil

Foram pavimentados 5,8 quilômetros da estrada que liga a Rodovia PR 466 nas proximidades do Parque Industrial II a região sul da cidade no Conjunto Habitacional Espirito Santo.

O secretário Sandro Alex falou da alegria de participar da vistoria final da pavimentação. “O governador Ratinho sempre me falou dessa obra, me cobrando o andamento, ele conhece a região, ele é da região, conhece a estrada do Ouro Verde e a necessidade do investimento. Hoje estamos praticamente entregando esta obra, e a pedido do governador estamos anunciando um novo investimento para a construção do trevo. O prefeito junto com os nossos deputados nos pediram e o governador determinou que então nós pudéssemos disponibilizar recursos para essa nova obra que já está inclusive licitada”.

Sandro Alex também destacou a parceria do Governo Ratinho Junior com a Assembleia Legislativa. “Aqui tem uma participação fundamental dos deputados, porque a Assembleia Legislativa quem colabora com o orçamento para que a obra fosse realizada”.



Miguel Amaral disse que investir em transporte é investir no desenvolvimento regional e destacou o trabalho do Governo do Estado, através da secretário Sandro Alex, e dos deputados Alexandre Curi, Artagão Junior e Ademar Traiano.

“É uma obra que com certeza vai ficar na história, são quase seis quilômetros de infraestrutura que vai garantir mais facilidade de transporte para nosso agronegócio e toda a população. Além disso, os motoristas do centro-oeste paranaense vão ter um acesso facilitado à Ivaiporã. Temos muito que agradecer ao Governo Ratinho Junior, em 58 anos foram pavimentados 18 quilômetros de estrada rural, nós em três anos e meio estamos chegando a 27 quilômetros”.

Deputado Alexandre Curi enalteceu o trabalho do prefeito Miguel Amaral e destacou o trabalho dos deputados que representam Ivaiporã. “Quando passávamos aqui, estrada de chão, muitos não acreditavam que um dia pudéssemos estar aqui vistoriando quase seis quilômetros de asfalto. E hoje, num momento difícil de pandemia, é o Paraná dando exemplo, nenhuma obra paralisada. Pelo contrário, o governador Ratinho Junior, determinou que se dê continuidade a todas as obras, e que novos projetos sejam lançados”.