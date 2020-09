Secretário Sandro Alex acompanha pavimentação da estrada do Ouro Verde - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O prefeito Miguel Roberto do Amaral recebe na tarde de quinta-feira (6) em Ivaiporã, por volta das 13h30, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Na oportunidade, eles vão acompanhar as obras no último trecho de pavimentação da estrada municipal Ouro Verde, que está sendo concluída.

A obra que é executada pela Prefeitura de Ivaiporã e fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER) recebeu recursos na ordem de R$ 6.2 milhões do Governo do Paraná através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil), mais contrapartida da Prefeitura de quase R$ 600 mil.

São quase seis quilômetros que interligam a Rodovia PR 466 nas proximidades do Parque Industrial II a região sul da cidade no Conjunto Habitacional Espirito Santo. Na manhã desta quarta-feira (05) enquanto uma equipe executava a sinalização horizontal, outra equipe trabalhava intensamente na pavimentação do último trecho de aproximadamente 400 metros.

Miguel Amaral ressalta que o secretário Sandro Alex tem sido um grande parceiro nas demandas de Ivaiporã. “Estamos felizes com a visita do secretário Sandro Alex que sempre apoiou o município e também nesta obra que era aguardada a mais de 50 anos por toda a população. Queremos também agradecer o governador Ratinho Junior, nossos três deputados, Ademar Traiano, Alexandre Curi e o Artagão Junior pelo apoio para a conquista dessa grande obra”

Ainda segundo o prefeito, a estrada pavimentada vai garantir mais agilidade aos motoristas que chegam ou saem de Ivaiporã, neste que é o terceiro acesso da PR 466 a área urbana. “Dará também boas condições de trânsito aos produtores rurais, seja no escoamento da produção agropecuária, no transporte escolar e também no deslocamento à cidade para acesso a produtos e serviços”.

Com a conclusão da pavimentação o próximo passo e a construção do trevo ligando a rodovia PR 466 a estrada do Ouro Verde. Esta nova obra vai custar aproximadamente R$ 1.3 milhão e tem recursos garantidos junto ao Governo do Estado.