ROTAM apreende drogas e desarticula esquema de tráfico, quatro mulheres foram presas - TNOnline

A equipe da ROTAM da Polícia Militar (PM) da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), apreendeu na quarta-feira (5) mais de três quilos de maconha, 119 gramas de cocaína e desarticulou um esquema de tráfico de drogas em Ivaiporã (PR), onde estariam atuando juntas quatro mulheres.

Conforme o boletim de ocorrência, havia denúncias relatando que na casa funcionava um centro de distribuição de entorpecentes, e que as drogas que estavam sendo arremessadas na Cadeia de Ivaiporã eram preparadas no local. Inclusive, uma das mulheres envolvidas é esposa de um detento e um dos líderes do PCC em Ivaiporã.

Diante das informações, a equipe da ROTAM reforçou o patrulhamento nas proximidades e visualizou o momento em que uma mulher com uma mochila nas costas e um adolescente saíram do local. Durante a abordagem foi encontrado na mochila 3.216 quilos de maconha divididos em vários invólucros e 33 pinos de cocaína que pesou 25 gramas.

Diante do flagrante, a guarnição foi até a residência e encontrou mais três mulheres. Em buscas pela casa foi encontrado uma balança de precisão; várias embalagens idênticas as que embalavam a droga da mochila; um invólucro de cocaína pesando 94 gramas; uma faca com resquícios de maconha e uma caderneta com várias anotações sobre a contabilidade do tráfico e contatos de presos da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL II).

Também foi apreendido quatro celulares que pertencem as abordadas, R$ 50,00 em dinheiro, um cartão de banco e vários comprovantes de depósito em nomes diferentes. Os envolvidos, bem como, o material apreendido foram levados para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.